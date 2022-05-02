Bahçeşehir Koleji, erteleme maçında kazandı

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Semt77 Yalovaspor'u 84-77 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, erteleme maçında kazandı
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01 Mayıs 2022 23:02
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 84-77 yendi.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Semt77 Yalovaspor: Gallinat 28, Lee 6, Rupnik 7, Brown 5, Mert Celep, Starks 17, Efe Ergi Tırpancı, Muhammed Doğan Şenli 2, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 5, İlkan Karaman 7, Ali Berkan Özçiftçi

Bahçeşehir Koleji: Hall 2, Erkan Yılmaz 13, Berkay Candan 3, Muhammed Mustafa Baygül 5, Oğuz Savaş 16, Smith 14, Jones, Kartal Özmızrak 14, Dekker 8, Hasan Emir Gökalp, Hadi Özdemir, Tarık Bernard Black 9

1. Periyot: 18-14

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-65

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