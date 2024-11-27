Bahçeşehir, Joventut Badalona'yı ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında perşembe günü İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk 8 maçında 7 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.
Joventut Badalona ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk 8 maçında 7 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.
Joventut Badalona ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.