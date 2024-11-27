Bahçeşehir, Joventut Badalona'yı ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda perşembe günü Joventut Badalona'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir, Joventut Badalona'yı ağırlayacak
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27 Kasım 2024 13:44
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında perşembe günü İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk 8 maçında 7 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Bahçeşehir Koleji, zirvede yer alıyor.

Joventut Badalona ise 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

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