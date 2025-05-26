26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
0-035'
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Bahçeşehir'den üç yaş grubunda üç derece

Son yıllarda altyapıdaki başarısı ile dikkat çeken Bahçeşehir Koleji, U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda zafere ulaşıp son 3 sezonda 5. şampiyonluğunu kazandı

calendar 26 Mayıs 2025 16:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bahçeşehir'den üç yaş grubunda üç derece
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bahçehir Koleji U16 Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonunda düzenlediği U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Bu sezon U16, U14 ve U18 takımlarıyla dikkat çeken Bahçeşehir Koleji'nin son 3 sezonda 5'inci Türkiye şampiyonası zaferini elde ettiği belirtildi.

 

Bahçeşehir Koleji U16 Takımı, ligin başından sonuna kadar sergilediği takım oyunuyla rakiplerine üstünlük sağladı. U16 Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonunda düzenlediği U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Bahçeşehir Koleji'nin son 3 sezonda 5'inci Türkiye şampiyonası zaferini elde ettiği belirtildi.

 

Kulübün en genç yaş gruplarından biri olan U14 Takımı ise sezonu Türkiye ikinciliğiyle tamamladı. Henüz gelişimlerinin başında olan sporculardan oluşan genç ekip, turnuva boyunca sergilediği mücadele, teknik kapasite ve oyun disipliniyle tam not aldı. Final maçında Anadolu Efes'e karşı oynayan U14 Takımı, sahadan ikincilikle ayrıldı.

 

Bahçeşehir Koleji U18 Basketbol Takımı sezonunu Türkiye dördüncülüğü ile noktaladı. Sezon boyunca genç oyuncular, sergiledikleri mücadele, dayanıklılık ve oyun disipliniyle dikkat çekti. Takımın elde ettiği dördüncülük derecesinin, oyuncuların bireysel gelişim süreci açısından önemli bir basamak olduğu ifade edildi.

 

Öte yandan Bahçeşehir Koleji, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak aynı turnuvaya üç farklı U18 takımıyla (İstanbul U18A, İzmir U18, İstanbul U18B) katılım gösterdi. Bu başarının, kulübün oyuncu yetiştirme kapasitesinin yanı sıra organizasyonel gücünü ve Türkiye geneline yayılan altyapı modelinin sağlamlığını da gözler önüne serdiği belirtildi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.