Aziz Yıldırım'ın kızından 'açıklama' tepkisi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Hande Yıldırım, sarı - lacivertli kulüpten yapılan 3 Temmuz davasıyla ilgili açıklamaya tepki gösterdi.



Hande Yıldırım, Instagram'dan yaptığı paylaşımda babası Aziz Yıldırım'ın adının geçmemesini eleştirdi.



Yıldırım'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;



"Aziz Yıldırım ve arkadaşları' ismini geçirmek bu kadar zor olmamalı. Herkes rahat rahat evlerinde otururken, o ve arkadaşları tutsaktı, bir sene cezaevinde yattı. Her gece televizyonlarda onları yerden yere burdular, suç örgütü lideri diye 156 yılla yargılamaya kalktılar, hayatlarından ve hayatlarımızdan çaldılar! Aileleri olarak, hayatımızda karakol yolunu bilmezken, bir senemizi Metris'te geçirdik! Daha yazacak çok şey var da neyse... Yazık!"



ALİ KOÇ CANLI YAYINDA TEŞEKKÜR ETTİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz davasında Yargıtay'dan onay kararı çıkmasının ardından açıklama yaptı.



Koç, açıklamasında eski başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür etti.



Ali Koç'un açıklamaları şöyle;



"Bu camianın başkan Aziz Yıldırım önderliğinden nasıl kenetlenerek kulübünü ipten almasının müthiş bir hikayesi vardır. Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Şekip Mosturoğlu'na, Sayın İlhan Ekşioğlu'na, Sayın Tamer Yelkovan'a, Sayın Cemil Turan'a ve diğer 16 kişiye geçmiş olsun diyorum. Bunu Fenerbahçe camiası yaptı. Fenerbahçe camiası, başkanı ve yöneticilerine sahip çıkmasaydı durum hiç böyle olmazdı. Her camianın yapacağı bir şey olmadığını söylemek istiyorum."





İLGİLİ VİDEO