Ayvalıkgücü zincir kırdı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 maçlık galibiyet hasretini Malatya Arguvanspor deplasmanında sonlandırdı.
Düşme hattındaki rakibini 4-0 gibi farklı skorla geçen kırmızı-beyazlı ekip puanını 36'ya çıkararak grupta Play-Off hattındaki yerini korudu.
Haftaya son sıradaki Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak Balıkesir temsilcisi galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.
Düşme hattındaki rakibini 4-0 gibi farklı skorla geçen kırmızı-beyazlı ekip puanını 36'ya çıkararak grupta Play-Off hattındaki yerini korudu.
Haftaya son sıradaki Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak Balıkesir temsilcisi galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.
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