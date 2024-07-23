Ayvalıkgücü'nde 3 iç, 3 dış transfer

TFF 3'üncü Lig'deki Balıkesir temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transfer ve iç transferde 3'er oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü'nde 3 iç, 3 dış transfer
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23 Temmuz 2024 16:24
TFF 3'üncü Lig'deki Balıkesir temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transfer ve iç transferde 3'er oyuncuyla anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Sarıyer Yenimahalle'den 20 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Topçu, Gümüşhanespor'dan aynı yaştaki gurbetçi orta saha Atilla Karaca ve Beyoğlu Yeniçarşıspor'dan 23 yaşındaki golcü Celil Çelikel'i transfer etti. Ayvalıkgcü ayrıca iç transferde de 4 sezondur kaleyi koruyan file bekçisi Taner Tamince, 3 yıldır kadroda olan Recep Pekgöz ve son 2 sezondur takımda forma giyen Oğuz Aksoy ile yeniden anlaştı.

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