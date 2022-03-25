Aytemiz Alanyaspor, 2022'de zirve yaptı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda 30 hafta geride kaldı.



Trabzonspor'un 2022 yılında da zirvede yer aldı. Ligin ilk yarısında zirveye yerleşen Karadeniz ekibi, hızı kesmeden bu yılda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.



11 haftanın geride kaldığı 2022'de Kasımpaşa'nın müthiş çıkışı dikkat çekti. Kasımpaşa. ilk yarıda 19 maçta topladığı 15 puanla 0,78 puan ortalamasında bulunurken 2022'de oynadığı maçlarda, 2.18 puan ortalamasını tutturdu. 2022 puan sıralamasına göre Kasımpaşa, hanesine yazdırdığı 23 puanla Trabzonspor'un ardından en fazla puan toplayan ekip oldu.



EN GOLCÜ TAKIM ALANYASPOR



Alanya Postası'ndan Ercan Yıldırım'ın özel haberine göre; Aytemiz Alanyaspor, 2022'de Kasımpaşa ile birlikte 26'şar golle ligin en golcü takımı olurken. Altay ve Yeni Malatyaspor 7'şer golle en az gol atan takımlar oldu. 11 maçlık 2022 yılının bu döneminde: Trabzonspor, Beşiktaş, Hatayspor ve Antalyaspor, iç sahada yenilgi almazken, Hatayspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor deplasman da galibiyet elde edemeyen ekipler oldu. Süper Lig'de 2022 yılında takımlar toplamda 318 gol kaydetti. Kalesinde en fazla gol gören takım ise 23 golle Hatayspor.



ÜÇ BÜYÜKLER YİNE KÖTÜ



Ligin ilk yarısında beklentilerin çok altında bir performans sergileyen üç büyükler, 2022 yılında geride kalan maçlarda da kötü bir performans sergiledi. Fenerbahçe 11 maçlık bu dönemde en başarılısı görünürken, topladığı 18 puanla 7. basamakta yer aldı. Üç büyükler arasında en başarısızı olarak dikkat çeken Galatasaray, 3 galibiyet 2 beraberlik alarak topladığı 11 puanla sıralamada 18 basamakta yer aldı. Galatasaray ayrıca 2022'de beraberliği bulunmayan tek takım.



GALATASARAY KÜME DÜŞÜYOR



Bu yılın en formsuz takımları, ligin alt sıralarında bulunan Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Altay, Göztepe ve Gaziantep oldu. En az galibiyeti bulunan bu takımlar arasında Galatasaray, 11 puanla 18 basamakta yer alarak küme düşme hattına girdi.





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