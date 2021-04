Aykut Kocaman: 'Gol sonrası sevinç, gerilimi gösteriyor'

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, bu galibiyetle üzerlerindeki baskı ve şanssızlığı kırdıklarını söyledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Maç öncesi duruma bakıldığı zaman her iki takımın da acil bir şekilde puana ve galibiyete ihtiyacı vardı. İhtiyaçlar her zaman davranışları belirliyor. Son zamanlarda belirgin olarak oyunda direncimizin arttığı gözüküyordu ancak bunu sonuçlar desteklemeyince yarım kalıyordu. Bunu bugün çevirmek için takımda yüksek enerji vardı." ifadelerini kullandı.Maça tempolu başladıklarını ve golü bulana kadar oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını aktaran deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:"İlk defa takımla beraber olduktan sonra ligde öne geçtiğimiz maç oldu. Ondan sonraki süreci ben de merak ediyordum çünkü görmemiştik. Ondan sonraki süreç daha çok koruma güdüsüyle oldu. Zaten takımın üzerinde olan öz güven eksikliği ortaya çıktı, oyunun kontrolünü Malatyaspor aldı. Biz de buna hızlı dengesiz ataklarla karşılık vermek istedik, bu da yorgunluğa sebep oldu."Devre arasının dinlenmek için önemli bir süre olduğunu anlatan Kocaman, şunları kaydetti:"Mutlaka topun kontrolünü ele almak gerekiyordu. İkinci yarıya böyle başladık, topun kontrolünü aldık ama farkı açamayınca Malatyaspor oyuna tutundu ve beraberliği yakaladı. Beraberlikten sonraki süreçte sezonun bizim adımıza bütününe yansıyan tuhaflık demeyeyim ama şanssızlık dolu hale geldi. Demba Ba ve Giuliano gerçekten iyi penaltı atıcılar. İkisinin de 10-12 penaltı atar iki üç kaçar ama üçünün de arka arkaya kaçma hali artık sezona damga vuran olaylar yine bu maçta oluyor derken, Ömer Ali'nin ceza sahasının dışından kendi tarzının da ötesine taşan, Başakşehir'in yaşadığı dönemi de kapsayan makus talihini kıran bir gol oldu. Muazzam bir vuruş. Herkesi rahatlatan bir vuruş oldu. Sonraki süreçte farkı Aleksic ile açtık. Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz karşılaşmayı içinde inişler-çıkışlar halinde kazanmayı başardık."Aykut Kocaman, golden sonra Ömer Ali'nin kendine koşması ve hissettikleriyle ilgili olarak ise "Daha kolay şeyleri yapamama hali, daha kolay pozisyon verip skor yapabilme halinin dışına taşan bir goldü. Ömer Ali'nin tarzı da değil, şutu aramak, pek çok şeyin olumsuz olabileceği bir anda duvarı deler gibi bir gol oldu. Gol anı özellikle bizim mesleğimizde sadece oynayanlar için değil, yönetenler ve taraftarlar için de doyumun en yüksek yerlerinden biri, büyük bir haz duygusudur, topun filelere gittiğini görmek. Önce 'oh be' hali oluyor, bu sefer tam öyle oldu. Bende ise daha fazla bu tip durumlarda ne kadar gerilim olursa olsun öne geçtik, şimdi neler olacağını hesaplama hali daha fazla oluyor. İki duygu yan yanaydı. Şunu söylemek gerek bu kadar sevinç tablosu büyük bir gerilimi de gösteriyor. Maçın skoru kadar, duvarı delmek derken onu da kastediyorum, bütün bunları yıkmış olmayı umut ediyorum." şeklinde konuştu.Aykut Kocaman'ın basın toplantısında bahsettiği sevinç, kameralara şu şekilde yansıdı;