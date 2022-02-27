Aykut Demir, 'Savaşa hayır' tişörtünü giymedi!

BB. Erzurumsporlu futbolcular, MKE Ankaragücü maçı öncesi sahaya Türkçe ve İngilizce 'Savaşa Hayır' tişörtüyle çıktı.
Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir, Ankaragücü maçı öncesinde takım arkadaşları 'Savaşa hayır' tişörtleri giyerken bu tişörtü giymeyi tercih etmedi.
Rusya'nın işgaline gösterilen tepkiye Aykut Demir'in ortak olmaması sosyal medyada da gündem oldu.
Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir, Ankaragücü maçı öncesinde takım arkadaşları 'Savaşa hayır' tişörtleri giyerken bu tişörtü giymeyi tercih etmedi.
Rusya'nın işgaline gösterilen tepkiye Aykut Demir'in ortak olmaması sosyal medyada da gündem oldu.