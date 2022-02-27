Aykut Demir, 'Savaşa hayır' tişörtünü giymedi!

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında BB Erzurumsporlu futbolcular sahaya 'Savaşa hayır' tişörtleriyle çıkarken kaptan Aykut Demir bu tişörtü giymedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aykut Demir, 'Savaşa hayır' tişörtünü giymedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2022 19:22
BB. Erzurumsporlu futbolcular, MKE Ankaragücü maçı öncesi sahaya Türkçe ve İngilizce 'Savaşa Hayır' tişörtüyle çıktı.

Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir, Ankaragücü maçı öncesinde takım arkadaşları 'Savaşa hayır' tişörtleri giyerken bu tişörtü giymeyi tercih etmedi.

Rusya'nın işgaline gösterilen tepkiye Aykut Demir'in ortak olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.