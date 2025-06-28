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Ayhancan Güven'in takımı, Spa 24 Saat Yarışı'na veda etti

Schumaher CLRT adına yarışan Ayhancan Güven'in aracı, Spa 24 Saat Yarışı'nda yaşanan kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. Takım, henüz ikinci saatte piste veda etti.

calendar 28 Haziran 2025 19:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven'in takımı, Spa 24 Saat Yarışı'na veda etti
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Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumaher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Dayanıklılık Kupası'nın 5. ayağı Spa 24 Saat Yarışı'na, kaza sonucu veda etti.

Belçika'nın Stavelot kasabasındaki Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen mücadele, Ayhancan'ın yanı sıra Avusturyalı Klaus Bachler ve Laurin Heinrich'in kullandığı Schumaher CLRT takımının 22 numaralı otomobili için kısa sürdü.

Aracın direksiyonundaki Heinrich, yakın takipte olduğu için viraj dışında yavaşlayan başka bir aracı fark etmedi ve arkadan çarptı. Schumaher CLRT böylece henüz 2'nci saat içinde yarış dışı kaldı.


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