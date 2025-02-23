Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Aras Kargo'yu rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Aras Kargo'yu 3-1 yendi. Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk, Johnson)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Tuana Elisa Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş)
Setler: 25-16, 25-22, 23-25, 25-17
Süre: 106 dakika (25, 27, 30, 24)
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk, Johnson)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Tuana Elisa Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş)
Setler: 25-16, 25-22, 23-25, 25-17
Süre: 106 dakika (25, 27, 30, 24)
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