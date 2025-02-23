Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Aras Kargo'yu rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Aras Kargo'yu rahat geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 21:07
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Aras Kargo'yu 3-1 yendi.  Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk, Johnson)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Tuana Elisa Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş)

Setler: 25-16, 25-22, 23-25, 25-17

Süre: 106 dakika (25, 27, 30, 24)


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery