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Aydın BŞB, Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır ile anlaştı.

calendar 05 Haziran 2025 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aydın BŞB, Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin hareketli kulübü Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna dahil etti.

27 yaşında olan Beliz Başkır, Işıkkent, Fenerbahçe, Maltepe Yalı, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım'da da forma giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır'a, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

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