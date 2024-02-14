AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final etabı tamamlanan AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu
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14 Şubat 2024 20:57
AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun çeyrek finalleri sona erdi.

Organizasyonda kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Dynavit, rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.

Erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe Parolapara rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselme hakkı elde etti.

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Kadınlar:

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank

Erkekler:

Ziraat Bankkart-Arkas Spor

Halkbank-Fenerbahçe Parolapara

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