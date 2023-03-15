Avusturya Grand Prix'si 4 yıl daha F1 takviminde kalacak

Avusturya Grand Prix'sinin 2027 sezonuna kadar F1 takviminde kalacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avusturya Grand Prix'si 4 yıl daha F1 takviminde kalacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2023 23:54
Avusturya Grand Prix'sinin 2027 sezonuna kadar F1 takviminde kalacağı duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Organizatör ile 4 yıllık yeni bir anlaşmaya varılmasının ardından Formula 1, 2027 yılına kadar Avusturya'da yarışmaya devam edecek." denildi.

Avusturya Grand Prix'si 2014'te Formula 1 Dünya Şampiyonası'na geri döndükten beri şampiyonanın takviminde yer alıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery