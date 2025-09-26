25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maçla tamamlanan ilk haftada Lille, Brann'ı 2-1 yenerken, milli kaleci Berke Özer 90 dakika sahadaydı. Diğer maçlarda sürpriz sonuçlar yaşandı.

calendar 26 Eylül 2025 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi oynanan 9 maçla tamamlandı.
 
Fransa ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda ağırladığı Norveç'in Brann takımını 2-1 mağlup etti. Lille'in kalesini koruyan milli oyuncu Berke Özer, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
 
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 
Lille (Fransa)-Brann (Norveç): 2-1
 
Go Ahead Eagles (Hollanda)-FCSB (Romanya): 0-1
 
Rangers (İskoçya)-Genk (Belçika): 0-1
 
Salzburg (Avusturya)-Porto (Portekiz): 0-1
 
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) : 1-0
 
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1
 
Young Boys (İsviçre)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-4
 
Stuttgart (Almanya)-Celta Vigo (İspanya): 2-1
 
Utrecht (Hollanda)-Lyon (Fransa): 0-1
