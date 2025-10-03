Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası oynanan mücadeleler ile tamamlandı.
Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti.
Milli futbolcuların karşılaştığı müsabakada ise Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. İki futbolcu da 90 dakika sahada kaldı. Berke Özer, maçın son dakikalarındaki penaltı kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Milli file bekçisi, ihlaller sebebiyle tekrarlanan ve üç kez kullanılan penaltı atışlarının tamamını kurtardı.
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.
İşte ikinci haftada alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe - Nice (Fransa): 2-1
Bologna (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-1
Brann (Norveç) - Utrecht (Hollanda): 1-0
Celtic (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-2
FCSB (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2
Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-2
Panathinaikos (Yunanistan) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 1-2
Roma (İtalya) - Lille (Fransa): 0-1
Viktoria Plzen (Çekya) - Malmö (İsveç): 3-0
Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0
Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1
Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2
Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3
Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1
