02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı.

calendar 03 Ekim 2025 01:09
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası oynanan mücadeleler ile tamamlandı.

Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti.

Milli futbolcuların karşılaştığı müsabakada ise Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. İki futbolcu da 90 dakika sahada kaldı. Berke Özer, maçın son dakikalarındaki penaltı kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Milli file bekçisi, ihlaller sebebiyle tekrarlanan ve üç kez kullanılan penaltı atışlarının tamamını kurtardı.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.


İşte ikinci haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - Nice (Fransa): 2-1

Bologna (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-1

Brann (Norveç) - Utrecht (Hollanda): 1-0

Celtic (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-2

FCSB (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2

Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-2

Panathinaikos (Yunanistan) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 1-2

Roma (İtalya) - Lille (Fransa): 0-1

Viktoria Plzen (Çekya) - Malmö (İsveç): 3-0

Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1

Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2

Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3

Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.