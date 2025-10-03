Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası oynanan mücadeleler ile tamamlandı.Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti.Milli futbolcuların karşılaştığı müsabakada ise Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. İki futbolcu da 90 dakika sahada kaldı. Berke Özer, maçın son dakikalarındaki penaltı kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Milli file bekçisi, ihlaller sebebiyle tekrarlanan ve üç kez kullanılan penaltı atışlarının tamamını kurtardı.Fenerbahçe - Nice (Fransa): 2-1Bologna (İtalya) - Freiburg (Almanya): 1-1Brann (Norveç) - Utrecht (Hollanda): 1-0Celtic (İskoçya) - Braga (Portekiz): 0-2FCSB (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya): 0-2Panathinaikos (Yunanistan) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 1-2Roma (İtalya) - Lille (Fransa): 0-1Viktoria Plzen (Çekya) - Malmö (İsveç): 3-0Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1