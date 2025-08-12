12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Shelbourne'u 3-1 mağlup eden Rijeka, toplamda 4-3'lük skorla play-off turuna yükseldi.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları, Shelbourne-Rijeka maçıyla başladı.

Dublin'in Tolka Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada İrlanda ekibi Shelbourne, Hırvatistan'ın Rijeka takımını ağırladı.

Maça hızlı başlayan Rijeka, 33. dakikada Toni Fruk'la öne geçerken Tiago Dantas'in 73. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Shelbourne, 86. dakikada Ademipo Odubeko'nun penaltı golüyle skoru 2-1 getirse de Rijeka, 90. dakikada Ante Orec'le üçüncü golü bularak maçı 3-1 kazandı.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Hırvatistan temsilcisi, 3-1'lik galibiyetle play-off turuna yükselen taraf oldu.

  
