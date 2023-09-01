Avrupa Konferans Ligi'nde 24 takım gruplara kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 22 takım, elemelerden grup aşamasına yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Avrupa Konferans Ligi'nde 24 takım gruplara kaldı
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01 Eylül 2023 01:41
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu sonucu gruplara kalan 22 takım belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları yapıldı.

Beşiktaş, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek eşleşmenin galibi oldu.

Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Hollanda'nın Twente takımını deplasmanda da 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

Yukatel Adana Demirspor, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Belçika temsilcisi Genk ile sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanınca uzatmalara gidildi. Uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. Penaltılarda rakibine 5-4 yenilen Yukatel Adana Demirspor, turnuvadan elendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında Genk, Helsinki (Finlandiya), Bodo/Glimt (Norveç), Breidablik (İzlanda), Gent (Belçika), Viktoria Plzen (Çekya), AZ Alkmaar (Hollanda), PAOK (Yunanistan), Ballkani (Kosova), Ferencvaros (Macaristan), Astana (Kazakistan), Fiorentina (İtalya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika), Lille (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Nordsjaelland (Danimarka), Spartak Trnava (Slovakya) ve Legia Varşova (Polonya) da gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

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