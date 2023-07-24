Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Türkiye mağlup oldu!

Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, ikinci maçında İsviçre'ye 5-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Türkiye mağlup oldu!
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24 Temmuz 2023 19:51
Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye, İsviçre'ye 5-2 kaybetti.

 İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaştı.

Müsabakayı 5-2 kaybeden milli takım, böylece ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye, üçüncü maçını 26 Temmuz Çarşamba günü İskoçya ile yapacak.

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