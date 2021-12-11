Avrupa devleri Andre Onana'nın peşinde!

Ajax'ın 25 yaşındaki kalecisi Andre Onana için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sıraya girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Avrupa devleri Andre Onana'nın peşinde!
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11 Aralık 2021 16:35
Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın kalecisi Andre Onana için transfer iddiaları gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; 25 yaşındaki kaleci, bir süredir Inter'in radarında bulunuyor. Haberde Inter'in yanı sıra Barcelona, Napoli, Atletico Madrid, Monaco ve Nice'in de oyuncuya ilgisinin olduğu yazıldı.

INTER BİR ADIM ÖNDE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu file bekçisi için Inter'in transferde en hevesli kulüp olduğu belirtildi. Inter'in 38 yaşına girecek olan kaptan ve mevcut kaleci Samir Handanovic'in yerine Onana'yı iyi bir alternatif olarak belirlediği aktarıldı.

Doping kurallarını ihlal ettiği için 9 aylık bir ceza alan Onana, bu sezon ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkmıştı.


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