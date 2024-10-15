Avrupa, Dennis'in peşine düştü!

Süper Lig'de milli aranın ardından 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.



U19 takımına transfer edilen, geçen sezon devre arasında ise teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma dahil edilen 20 yaşındaki Nijeryalı çok kısa sürede kendini gösterdi. Önce 1'inci Lig'de 15 maça çıkıp 2 gol atan Dennis, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.



PEŞİNDEKİ TAKIMLAR



Süper Lig'de de Göztepe'nin oynadığı 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu için Fransa'nın Toulouse ve Nice takımlarının yanı sıra Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart'ın devreye girdiği bildirildi.



Kulüplerin ara transfer döneminde Dennis için Göztepe ile resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Süper Lig'deki tüm karşılaşmalarda forma giyen Dennis maç başına en fazla top kapan oyuncu unvanını da aldı.



