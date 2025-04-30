Avrupa'dan iki madalya ile dönen tekvandocular, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

Milli tekvandocular Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa'dan iki madalya ile dönen tekvandocular, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı
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30 Nisan 2025 15:12
Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-17 Nisan'da Estonya'da yapılan şampiyonada tatamiye çıkan sporcular, 51 ve 61 yaş üzeri erkek takımlarında mücadele etti.

Erkek takımında Tevfik Çelik ve Mehmet Örkan ile tatamiye çıkan Mustafa Kemal Yıldıran 61 yaş üzeri kategoride altın, Ömer Budancamanak ise 51-60 yaş takımında gümüş madalya kazandı.

Söz konusu şampiyonadan madalyayla memleketlerine dönen Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube müdürleri Yaşar Elen ile Ömer Karslı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yıldıran, kendilerine destek olan yöneticilere teşekkür ederek, 'Rabbime şükürler olsun, bu şampiyonluğumu Gazze'ye armağan ediyorum." dedi.

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