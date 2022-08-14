5. Avrupa Atletizm Şampiyonası, Almanya'nın Münih kentinde yarın başlayacak. Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Münih Olimpiyatları'nın 50. yılına denk gelen ve 48 ülkeden bin 540 atletin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 39 sporcu temsil edecek.



ŞAMPİYONADA KİMLER YARIŞACAK?



Şampiyonanın ilk gününde Türkiye'den maratonda Ömer Alkanoğlu ve Polat Kemboi Arıkan, sırıkla atlamada Buse Arıkazan, güllede Emel Dereli, Pınar Akyol ve Alperen Karahan, disk atmada Özlem Becerek, 100 metrede Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Kayhan Özer, üç adımda Necati Er ve 10,000 metre kadınlar finalinde Yasemin Can, yarışacak.



TÜRKİYE DAHA ÖNCE KAÇ MADALYA KAZANDI?



Yarışmalar, TRT Spor Yıldız'dan ve European Athletics'in web sitesi üzerindeki Eurovision kanallarından canlı izlenebilecek. Münih 1972 Olimpiyatları'nın yapıldığı Olympiapark'ta düzenlenecek şampiyonaya 20 kez katılan Türkiye, bu organiazsyonlarda 11 altın, 8 gümüş, 9 bronz madalya elde etti. Türkiye, 2016 yılında 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz, 2018 Berlin'de ise 1 altın 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanmıştı.



Atletizm milli kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



KADINLAR



800 metre: Ekaterina Guliyev



Sırıkla atlama: Buse Arıkazan



5000 metre ve 10,000 metre: Yasemin Can



Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol



Disk atma: Özlem Becerek



Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman



3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Ruken Tek



Üç adım atlama: Gizem Akgöz, Tuğba Danışmaz



Cirit atma: Eda Tuğsuz



20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal



ERKEKLER



100 metre: Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer



200 metre: Ramil Guliyev



10,000 metre: Aras Kaya



Maraton: Ömer Alkanoğlu, Polat Kemboi Arıkan



3000 metre su engelli: Hilal Yego



110 metre engelli: Mikdat Sevler



400 metre engelli: Yasmani Copello, İsmail Nezir



Yüksek atlama: Enes Talha Şenses



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma



Üç adım atlama: Necati Er



Gülle atma: Alperen Karahan



Çekiç atma: Özkan Baltacı



Cirit atma: Emin Öncel



20 kilometre yürüyüş: Abdülselam İmuk, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz



4×100 metre: Ertan Özkan



4×400 metre: Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Batuhan Altıntaş





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