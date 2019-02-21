Avni Yıldırım, Dünya Şampiyonluğu için rige çıkıyor

SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Türk boksör Avni Yıldırım, pazar günü Amerika'da Anthony Dirrell'e karşı ilk defa Dünya Boks Federasyonu (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçına çıkacak.Boks tarihinde ilk defa Türk bir boksörün unvan maçına çıkması nedeniyle büyük önem taşıyan maçta Avni Yıldırım ilk kez Türkiye adına 4 büyük federasyonda asli şampiyonluk maçına çıkarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki başaracak. Avni, 34 yaşındaki eski Amerikalı şampiyon Anthony Dirrell'e karşı mücadele verecek. Ringin hakemliğini 80'den fazla dünya şampiyonluk maçında görev alan Amerikalı hakem Mark Nelson yapacak. Puan hakemi olarak ise Tim Cheatham (ABD), Mike Fitzgerald (ABD) ve Jurgen Langos (Almanya) görev alacak.27 yaşındaki Sivaslı Avni Yıldırım, boksa 2005 yılında başladı. 2014'te profesyonel oldu. Şubat 2015'te Beroshvili ile Antalya'da çıktığı üçüncü maçında Dünya Boks Federasyonu'nun (WBC) Gençlik Kıtalararası Kemeri olan ilk kemerini aldı. Ağustos 2015'te Miami'de çıktığı 6'ncı maçında Glen Johnson'ı yenerek WBC Gümüş Büyükler Kıtalararası kemerini kazandı. 2016 mayıs ayına kadar hafif ağır sıklette mücadele etti. Zoltan Sera maçı ile birlikte süper orta sıklete geçiş yaptı. Avni, 2016'da Almanya'nın Münih kentinde Kanadalı Schiller Hyppolite'i 3'üncü rauntta nakavt ederek hem yenilgisizliğini sürdürdü hem de WBC Süper Orta Sıklet Gümüş Kemerini kazandı. Schiller Hyppolite bu maça çıkmadan önce 23 maçta sadece 1 kez kaybetmişti. Avni daha sonra bu kemerini Milano'da Belaruslu Aliaksandr Sushchyts'a karşı korudu. Yıldırım, 13 Mayıs 2017 tarihinde Meksikalı Marco Antonio Periban'la karşılaştı. İlk rauntlarda zorlansa da 6'ncı raunttan itibaren büyük bir üstünlük kurdu. Periban'ı 11'inci rauntta nakavtın eşiğine kadar getirdi. 12 raunt sonunda da mücadeleyi puanla kazanarak WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Şampiyonluk kemerini bir kez daha korudu. Daha sonra Chris Eubank Jr ile yaptığı Muhammed Ali Kupası çeyrek final maçını kaybetse de sonrasında çıktığı 5 maçın 5'ini de kazandı. Dereck Edwards, Ryan Ford ve Lolenga Mock gibi isimleri mağlup etti. Bugüne kadar çıktığı maçlarda 13'ü nakavtla olmak üzere 21 galibiyeti bulunan Sivaslı boksör, sadece 1 kez kaybetti.