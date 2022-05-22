Avcı'dan Devler Ligi itirafı ve transfer sözleri

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'e ligin son hafatsında 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Trabzospor Kulübü ve taraftarı adına harika bir sezon. Her şeyin planlamasını yapmış, bu hedefe adım adım iyi oyunla insanların saygısını görerek gelen bir takım vardı. Biz de bunun mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Harika işler yaptık. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız." dedi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İTİRAFI!



Şampiyonlar Ligi müziğinin kendisini heyecanlandırıp heyecanlandırmayacağıyla ilgili gelen soruya Avcı, "İlk defa burada Başakşehir'i çalıştırırken, bir play-off maçında topunu da almıştım müziğini de dinlemişti. Emre Belözoğlu'nun o dönem bir topu direkten dönmüştü o gol olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaktık. Sevilla maçıydı. Oyunun keyifli yanları bu." şeklinde konuştu.



Başarılı teknik adam ayrıca, "Bizim bir devre oyuna girmediğimiz şık durmayan bir ilk yarı oldu. İkinci yarı beni son derece mutlu etti. 45 ile 61 arası çok net pozisyonlar bulduk. Volkan maçta ön plana çıktı. İlk yarıda onlar iyiydi biz ikinci yarı çok daha iyiydik. Kapanışı böyle yapmak istemezdik ama bir senede sadece 3 maçta mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Bugünkü ligin son perdesi, son maçıydı. Biz şampiyonluğu garantilemiştik. İçinde 3 puan daha alabilmek, kaybetmemek, özellikle 1 sene boyunca 2 mağlubiyet alan bir takım olarak daha iyi oynamak gibi durumlar vardı. Rakibin bu anlamda hedefi farklıydı. İlk yarı itibarıyla biz oyuna girmekte çok sıkıntı yaşadık. Duran toplarda konsantrasyonumuz kayboldu, rakibe vurdurduk. Kendi attığımız duran topumuzdan sonra gol yedik. Bizim gibi takım için ilk yarı şık durmadı." dedi



Rakibin oyun anlamında çok üstün olmadığına dikkati çeken Avcı, "Ancak 3-0 mağlup duruma hiç gelmedik, 3 gol yemiyorduk. İkinci yarı hamleler yapıp, 3 oyuncu değiştirdik. 60. dakikaya kadar 5 pozisyon bulduk, 1 gol attık. Kaleci Volkan (Babacan) çok devreye girdi. Oyunun sonuna kadar kovaladık. İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyun üstünlüğü ilk yarıda Başakşehir'de, ikinci yarıda da bizdeydi. Bu perde kapandı. Rakibi tebrik ederim. Avrupa kupası hedefleri vardı. Buna ulaştılar." ifadelerini kullandı.



Harika bir sezon geçirdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Emeği geçen, kulübümüzün içinde çalışan herkese, başkana, yönetim kuruluna, ekibime sonsuz teşekkür ederim. Rakiplerimizin hiçbirini yakınımıza yaklaştırmadan bir sezon geçirdik. Herkesin Türkiye'de, dünyada saygısını kazanan, oynadığı oyunla fair-play ruhunu ortaya koyan ve bunu hak eden Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Taraftarlarımıza özellikle teşekkür ederim. Sezon bitti. Herkese hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"



Avcı, transfer çalışmaları hakkında gelen bir soruya ise, "Transfer çalışmalarımıza başladık. Geçen sene daha erken başlamıştık. Scout ekibimizle kontak halindeyiz. Mevkilerimizi daha evvelden tespit edip, söyledik. Bunun üzerinde seçeneklere bakıyoruz. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda, ekonomisine uygun, oyuna uygun, mevcuttan daha iyisini nasıl yapabileceğimizin çalışması hızla devam ediyor." yanıtını verdi.



