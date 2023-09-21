Austin Rivers'ın radarında Boston ve Miami var

Serebst oyuncu Austin Rivers'ın Boston Celtics ve Miami Heat'e katılmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Austin Rivers'ın radarında Boston ve Miami var
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21 Eylül 2023 14:58
Serebst oyuncu Austin Rivers'ın Boston Celtics ve Miami Heat'e katılmakla ilgilendiği bildirildi.

Yakın zamanda The Ringer'dan Bill Simmons'ın podcast'inde yer alan Rivers, Celtics ile doğrudan temas halinde olduğunu ve ekibe katılmakla ilgilendiğini açıkladı:

"Aslında bir hafta önce Brad (Stevens) ile harika bir diyaloğumuz olmuştu."

Rivers ayrıca, özellikle önümüzdeki haftalarda Damian Lillard takasından kaynaklanabilecek potansiyel kadro değişiklikleri ışığında, Heat'in kadro durumunu yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.

31 yaşındaki şutör guard, Minnesota Timberwolves forması giydiği geçtiğimiz sezonda maç başına 19,5 dakikada 4,9 sayı, 1,6 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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