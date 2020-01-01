Austin Rivers: "Babam Doğu'yu seviyor, artık eve daha yakın"

Houston Rockets guardı Austin Rivers, babası Doc Rivers'ın LA Clippers'tan ayrılıp Philadelphia 76ers'a katılması hakkında konuştu.



Rivers, The Ringer podcastine konuk oldu ve Clippers'ın babasını işten atmasını beklemediğini, ancak Doc'ın diğer NBA takımlarından çok sayıda teklif alacağından emin olduğunu söyledi:



"Ona biraz boşta kalmasını söylemiştim, 'Çok uzun süredir koçluk yapıyorsun. Bir ara ver.' demiştim. Tabii ki, kimse işten atılmak istemez ve ben de üzülmüştüm. Bir oğul olarak, babanızın işten atıldığını görmek istemezsiniz. Ama bununla birlikte, onu bekleyen teklifleri olacağını da biliyordum."



Austin ayrıca Doc'ın Philly işine neden bu kadar aşık olduğunu da anlattı:



"İki yıl önce Finallere gitmekten sadece birkaç top sekmesi uzaktalardı (Kawhi Leonard'ın son saniyede attığı, çemberde topun dört kez sektiği basket). Şimdi artık o takıma sahip. Jimmy Butler yok ama iki genç yıldızımız var. Doğu bir Batı değil, bu da onun lehine gibi. En son Doğu'dayken iyi bir iş çıkarmıştı. Şampiyonluk kazanmıştı. Orada olmayı seviyor. Eve daha yakın."



Rivers, birkaç hafta önce Sixers ile beş yıllık bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.



