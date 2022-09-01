İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için anlaşma sağladı.
Daha önce Arsenal forma giyen 33 yaşındaki Gabonlu golcü, İngiltere'ye gelmesinin ardından "Geri döndüm" açıklaması yaptı.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Pierre-Emerick Aubameyang geçen sezon Barcelona'da 38 maça çıkarken, 20 gollük performans sergiledi.
Daha önce Arsenal forma giyen 33 yaşındaki Gabonlu golcü, İngiltere'ye gelmesinin ardından "Geri döndüm" açıklaması yaptı.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Pierre-Emerick Aubameyang geçen sezon Barcelona'da 38 maça çıkarken, 20 gollük performans sergiledi.