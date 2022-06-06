Attila Szalai'nin performansı yüzleri güldürdü

Sarı-lacivertli takımda sezonun son bölümünde sakatlık yaşayan Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda başarılı bir grafik çizdi. UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ın İngiltere'yi 1-0 yendiği maçta Szalai 90 dakika forma giydi.



Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; 3'lü savunma sistemiyle oynayan Macaristan'da sol stoperde görev yapan başarılı futbolcu, performansıyla tam not aldı. Fizik olarak da bir hayli güçlü olan Szalai, yeni sezon öncesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.





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