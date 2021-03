Attila Szalai: 'Lugano gibi olmak istiyorum!'

İLGİLİ VİDEO

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, saha içerisinde sürekli savaşmayı seven bir oyuncu olduğunu söyledi.Ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan ve geldiği günden bu yana gösterdiği mücadeleyle taraftarların sevgisini kazanan 23 yaşındaki savunmacı, AA muhabirine açıklamada bulundu.Taraftarların kendisini savaşan bir oyuncu olarak görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Szalai, ''Benim aklımda, mantalitemde her zaman savaşmak var. Saha içerisinde sürekli savaşan bir oyuncuyum. Maçın her saniyesinde, sonuna kadar savaşmak mantalitemde var. Taraftarlarımızın bunu böyle görmüş ve fark etmiş olması beni çok mutlu ediyor. Ben de sürekli olarak kendimi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya gayret göstereceğim." ifadelerini kullandı.Ligde son olarak oynadıkları Trabzonspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Szalai, "Trabzonspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İyi bir sonuç elde ettiğimiz için çok mutluyum. Takım olarak iyi maç çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli camiaya katılmaktan dolayı kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.Fenerbahçe'den ilk transfer teklifini aldığından çok mutlu olduğunu anlatan Szalai, '' Kariyerimde işler iyi gittikten sonra Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşti. Bundan dolayı çok gururluyum." diye konuştu.Ülkesinde Fenerbahçe'nin çok tanınan bir kulüp olduğunu da vurgulayan Macar stoper, "Fenerbahçe'ye transferim ülkemde de iyi bir reaksiyon almama sebep oldu. Ülkemde herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor, transferimden dolayı çok gururluyum. Herkes Fenerbahçe'nin büyük geleneklere sahip olduğunu iyi biliyor. Tabii burada olmak harika bir şey benim için. Ülkemdeki insanlardan hem güzel mesajlar hem de güzel geri dönüşler aldım." şeklinde görüş belirtti.Attila Szalai, Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Uruguaylı Diego Lugano ile benzer özellikler taşıdıklarını ifade etti.Fenerbahçe'de 2006 ila 2011 yılları arasında görev yapan ve söz konusu süreçte sarı-lacivertli taraftarlarca çok sevilen Lugano'yu tanıdığını anlatan Szalai, Uruguaylı eski futbolcunun kulüp efsanelerinden olduğunu da dile getirdi.Lugano'nun oynadığı dönemde Fenerbahçe'de çok iyi bir performans gösterdiğini aktaran Szalai, şunları kaydetti:"Lugano, oynadığı dönemde taraftarlarca takımın en popüler oyuncularından biri haline dönüştü. Mantalitesi, saha içinde koymuş olduğu aksiyon ve göstermiş olduğu performanstan dolayı ben de kendimi Lugano'ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu. Lugano'ya benzetilmek benim için çok güzel bir iltifat. Taraftarların benzetmesi beni çok memnun ediyor ama benim kendimi geliştirmem gereken noktalar var. Bunu biliyorum ve bu noktada çalışıyorum."Sarı-lacivertlilerin genç stoperi, Mesut Özil gibi oyunculara sahip olmanın önemine değindi.Dünyaca ünlü oyuncularla oynamayı memnuniyet verici olarak tanımlayan Szalai, "Takım içerisinde Mesut gibi oyunculara sahip olmak çok önemli. Soyunma odasında böyle kaliteli oyuncuların olduğunu görmek de çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.Mesut Özil gibi oyuncuların, genç oyunculara birçok özellik kazandırdığını belirten Macar stoper, şöyle konuştu:"Onlarla oynamak, saha içinde savaşmak ve beraber Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökmek gerçekten harika bir şey. Tabii ki Mesut Özil gibi oyuncularla oynuyor olmak sizin kariyeriniz için de fayda sağlıyor. Onlardan çok fazla şey öğrenme imkanı buluyorsunuz. Onlar size çok fazla yardım ediyorlar. Diğer genç oyuncular adına da konuşabilirim. Onlar bize bu anlamda çok yardımcı oluyor. Hepsinin bizlerin gelişmesine bu noktada yardımı dokunuyor."Attila Szalai, şampiyonluk yolunda kendilerini öne geçirecek olgunun savaşmak olduğunu söyledi.Takımda özellikle Trabzonspor maçıyla beraber çok iyi bir hava olduğunu anlatan Szalai, "Trabzonspor maçında herkes çok iyi bir performans gösterdi. Hepimiz birbirimiz için mücadele ettik. Şu anda takımda çok iyi bir hava var. Trabzonspor maçındaki galibiyet bizim için çok önemli oldu. Birlikte verdiğimiz mücadeleyi bu şekilde devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Takımdaki aile ortamının kendilerini ileri götüreceğini vurgulayan Szalai, sözlerini şöyle sürdürdü:"Antalyaspor maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Üç puanı almak için her şeyimizi vereceğiz. Önemli olan bu. Maç maç devam etmemiz ve sonuçlara böyle gitmemiz gerekiyor. Büyük bir hedefimiz var. Şu anda takım içinde pozitif bir atmosfer var, aile ortamı var. Bu da ileriye gitmek adına önemli bir nokta. Trabzonspor maçında beraber savaştık ve bizi ileriye götüren nokta şampiyonluk yolunda bu olacak. Şampiyonluk yolunda bizi ileriye götüren beraber savaşmak olacak. Fenerbahçe olarak uyumlu, birbirine güvenen ve bağlı bir takımız. Buraya geldiğim ilk gün bu güçlü bağları ve aile ortamını fark ettim, ben de bu ailenin bir parçası oldum. Hocamız Erol Bulut ve tüm teknik ekibimiz hepimizin gelişimi ve takımımızın iyi sonuçlar alması adına gereken her şeyi yapıyorlar. "Fenerbahçe'nin genç stoper Attila Szalai, sarı-lacivertli taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti.Taraftarların, hem stoper hem de sol bekte gösterdiği performanstan dolayı kendisini beğenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Szalai, "Takımıma gol yollarında da yardımcı olmayı istiyorum. Ben bir defans oyuncusuyum, öncelikli hedefim defansa yardım etmek ve defansif görevimi yapmak. Takımı bu anlamda kompakt tutmak. Geriden oyunu iyi kurabilmek ve orta saha ile forvetteki oyunculara gol atma konusunda yardım etmek. Benim için önemli olan bunlar. Tabii futbol bu bir takım sporu. Elbette ki ben de gol atmak, asist yapmak istiyorum ve bu konuda en iyisini sergileyeceğim." diye konuştu.Attila Szalai, sözlerini Fenerbahçeli taraftarlar ile ilgili düşünceleriyle tamamladı:"Taraftarların benimle ilgili iltifatlarını duyduğum için çok mutluyum. Taraftarlardan her konuda güzel geri dönüşler alıyorum ve bundan çok memnunum. Gerçekten harika bir taraftara sahibiz, arkamızda olduklarını her zaman hissediyoruz ve onlar için savaşıyoruz. Ben de aynı şekilde çok sıkı çalışarak bunları karşılıksız bırakmamak istiyorum."