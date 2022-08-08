SZALAI İÇİN WEST HAM DEVREDE

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Macar savunma oyuncusuna Premier Lig'den talipli çıktı.Daily Express'ten Ryan Taylor'ın haberine göre; West Ham'da forma giyen Issa Diop takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Bu futbolcunun yeni adresi Fulham olacak.Issa Diop'un Fulham'a transferi için sadece imzalar kaldı. Üstelik, West Ham'ın 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği stoper Nayef Aguerd'in en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bir diğer stoper Angelo Ogbonna'nın da sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı açıklandı.Stoper kriziyle uğraşan ve kadrosunda sadece 1 sağlıklı stoper (Kurt Zouma) bulunan West Ham'da başarılı İskoç menajer David Moyes, stoper transferi yapacaklarının mesajını pazar akşamı oynanan Manchester City maçı sonrası verdi.Haberde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai'nin West Ham United için bir hedef haline geldiği ifade edildi. Daha önce West Ham'ın 10 milyon euro tutarındaki ilk teklifini reddeden Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 17.5 milyon euro istediği de belirtildi.,Daha önce transferde birçok Avrupa kulübüyle anılan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 1.92 boyundaki Szalai, sol bek ve stoperde oynayabiliyor.