Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alachua şehrinde devam eden Masterler Salon Atletizm Dünya Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Mehtap Gönülşen, yüksek atlamada dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Master milli atlet Mehtap Gönülşen, yüksek atlama finalinde 1.45m atlayarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Yüksek atlamada 1'inci Dash Newington 1.50m (İngiltere), 2'nci Mehtap Gönülşen 1.45m (Türkiye), 3'üncü Kristen Matthews 1.35m (Kanada)
Master milli atlet Mehtap Gönülşen, yüksek atlama finalinde 1.45m atlayarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Yüksek atlamada 1'inci Dash Newington 1.50m (İngiltere), 2'nci Mehtap Gönülşen 1.45m (Türkiye), 3'üncü Kristen Matthews 1.35m (Kanada)