Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya!

Masterler Salon Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Mehtap Gönülşen, gümüş madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Atletizm Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya!
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30 Mart 2025 14:25
Amerika Birleşik Devletleri'nin Alachua şehrinde devam eden Masterler Salon Atletizm Dünya Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet Mehtap Gönülşen, yüksek atlamada dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Master milli atlet Mehtap Gönülşen, yüksek atlama finalinde 1.45m atlayarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Yüksek atlamada 1'inci Dash Newington 1.50m (İngiltere), 2'nci Mehtap Gönülşen 1.45m (Türkiye), 3'üncü Kristen Matthews 1.35m (Kanada)

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