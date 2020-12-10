Atletico zor deplasmanı geçerek son 16'da

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Atletico Madrid, Salzburg'u deplasmanda 2-0 yenerek Bayern'in ardından grubunu 2. sırada bitirdi ve son 16'ya kaldı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atletico zor deplasmanı geçerek son 16'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2020 00:57
Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, Avusturya ekibi Salzburg deplasmanına konuk oldu.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0 kazanarak gruptan çıkma şansını elde etti.

Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Atletico Madrid, 39. dakikada Carrasco'nun asisti ve Hermoso'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda gruptan çıkabilmek için kazanmak zorunda olan Salzburg maçı dengeye getirmeye çalışsa da Atletico Madrid adeta tecrübesinşi konuşturardu. 86. dakikada ilk golün asistini yapan Carrasco'nun golüyle skor 2-0'a geldi ve mücadele Atletico Madrid'in üstünlüğüyle bitti.

Bu skorun ardından Atletico Madrid 9 puana yükselerek Bayern Münih'in ardından grubu ikinci sırada bitirmiş oldu. Salzburg ise 4 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0'la geçerken Rus ekibinin grubu sonuncu sırada bitirmesini sağladı ve Avrupa kupaları macerasını noktalamasına neden oldu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için