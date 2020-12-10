Atletico zor deplasmanı geçerek son 16'da

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid, Avusturya ekibi Salzburg deplasmanına konuk oldu.



Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0 kazanarak gruptan çıkma şansını elde etti.



Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Atletico Madrid, 39. dakikada Carrasco'nun asisti ve Hermoso'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda gruptan çıkabilmek için kazanmak zorunda olan Salzburg maçı dengeye getirmeye çalışsa da Atletico Madrid adeta tecrübesinşi konuşturardu. 86. dakikada ilk golün asistini yapan Carrasco'nun golüyle skor 2-0'a geldi ve mücadele Atletico Madrid'in üstünlüğüyle bitti.



Bu skorun ardından Atletico Madrid 9 puana yükselerek Bayern Münih'in ardından grubu ikinci sırada bitirmiş oldu. Salzburg ise 4 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.



Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0'la geçerken Rus ekibinin grubu sonuncu sırada bitirmesini sağladı ve Avrupa kupaları macerasını noktalamasına neden oldu.



