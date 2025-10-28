27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-188'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

calendar 28 Ekim 2025 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis'e konuk oldu.

Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Giuliano Simeone ve 45+1. dakikada Alex Baena kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 19'a yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Real Betis ise ligde 5 maç aranın ardından mağlup oldu ve 16 puanla 6. sırada haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Real Betis, Mallorca'yı konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.