İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis'e konuk oldu.
Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid, 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Giuliano Simeone ve 45+1. dakikada Alex Baena kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 19'a yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Real Betis ise ligde 5 maç aranın ardından mağlup oldu ve 16 puanla 6. sırada haftayı kapattı.
Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Real Betis, Mallorca'yı konuk edecek.
