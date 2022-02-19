Atletico Madrid, Porto'dan genç yıldızı kaptı

Atletico Madrid, Porto'yla sözleşmesini fesh eden 18 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Gabriel Carvalho'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Atletico Madrid, Porto'dan genç yıldızı kaptı
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19 Şubat 2022 03:23
Atletico Madrid, Porto'dan ayrılan genç futbolcu Gabriel Carvalho'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada Porto ile olan sözleşmesini fesh eden 18 yaşındaki Gabriel Carvalho'nun Atletico Madrid'e transfer olduğu belirtildi. 2026 yılına kadar sözleşme imzalanan 18 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinde serbest kalma maddesinin ise 40 milyon euro olarak belirlendiği kaydedildi.

Sporting altyapısında yetişen Carvalho, 2020'de Porto altyapısına transfer olmuştu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun Atletico Madrid'in U19 takımında sezonu tamamladıktan sonra sezon başı A Takım'da denenmesi bekleniyor.



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