Atletico Madrid'den transfere dev harcama

Atletico Madrid, bu yaz kadrosuna kattığı; Julian Alvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand ve Alexander Sörloth'a toplam 183.5 milyon euro ödedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid'den transfere dev harcama
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22 Ağustos 2024 17:13
Atletico Madrid, bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular ve ödediği bonservis bedelleriyle dikkat çekti.

İspanyol ekibi, bu yaz; Julian Alvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand ve Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı. Atletico Madrid, bu transferler için 183.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Diego Simeone'nin ekibi Alvarez'e 75, Gallagher'a 42, Normand'a 34.5 ve Sörloth'a 32 milyon euro bonservis bedeli verdi.

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