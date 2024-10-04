Atletico Madrid'de Sörloth eleştirisi!

Atletico Madrid'in yaz transfer dönemindeki önemli imzalarından biri olan Alexander Sörloth, şu an kadar İspanyol ekibinde beklentileri karşılayamadı.



Villlarreal'den 32 milyon euro bonservisle alınan Norveçli forvet oyuncusu, Atletico Madrid'de çıktığı 10 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.



Atletico Madrid taraftarları, Benfica karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyet sonrası Diego Simeone'nin kararlarını da eleştirmeye başlarken, eleştirilerden nasibini alan isimlerden biri de Sörloth oldu.



OMORODION FAKTÖRÜ



Atletico Madrid'in Porto'ya sattığı 20 yaşındaki Samu Omorodion, yeni takımında çıktığı 6 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid taraftarlarının Omorodion'un satılıp Sörloth'un transfer edilmesini büyük bir hata olarak gördüğü kaydedildi.



Atletico Madrid'de teknik heyet ve yönetimin ise Sörloth konusundaki eleştirilere rağmen 28 yaşındaki golcüye inançlarını tam olduğu ve Sörloth'un zamanla kendisini kanıtlanacağını düşündüğü ifade edildi.



Atletico Madrid'in, Villarreal'den 32 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Alexander Sörloth'un kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



