Atletico Madrid, Azpilicueta ile uzattı

Atletico Madrid, tecrübeli futbolcusu Cesar Azpilicueta ile 1 yıllık sözleşme uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid, Azpilicueta ile uzattı
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30 Haziran 2024 17:54
La Liga ekibi Atletico Madrid, 34 yaşındaki İspanyol savunmacı Cesar Azpilicueta ile devam kararı verdi.

İspanyol ekibi, Azpilicueta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, Azpilicueta ile hikayenin 1 sezon daha devam edeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid formasını 34 kez giyen Azpilicueta, 2 asist kaydetti.

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