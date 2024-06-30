Atletico Madrid, Azpilicueta ile uzattı

La Liga ekibi Atletico Madrid, 34 yaşındaki İspanyol savunmacı Cesar Azpilicueta ile devam kararı verdi.



İspanyol ekibi, Azpilicueta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Yapılan açıklamada, Azpilicueta ile hikayenin 1 sezon daha devam edeceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid formasını 34 kez giyen Azpilicueta, 2 asist kaydetti.





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