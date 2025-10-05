05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
1-1
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
1-1
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
1-1
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
0-0DA

Atletico Madrid, 10 kişi 1 puanı kurtardı

La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 40. dakikada Clement Lenglet'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

calendar 05 Ekim 2025 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, 10 kişi 1 puanı kurtardı
İspanya La Liga 8. hafta kapanış maçında temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı.
 
Balaidos Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
 
Atletico Madrid 6. dakikada Carl Starfelt'in kendi kalesine golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
 
Atletico Madrid'de Fransız stoper Clement Lenglet 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
 
Ev sahibinde 38 yaşındaki Iago Aspas, 68. dakikada maça beraberliği getiren golü attı.
 
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 12 yaparken, Celta da 6 puana çıktı.
 
Ligin sonraki haftasında Celta Vigo sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Atletico Madrid ise Osasuna'yı ağırlayacak.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
