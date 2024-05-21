Atınç Nukan'ın talibi çok

Göztepe ile sözleşmesi biten Atınç Nukan'a Süper Lig'den iki kulüp talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Atınç Nukan'ın talibi çok
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21 Mayıs 2024 11:03
Süper Lig'de iskelet kadroyu koruyup kaliteli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe'de Atınç Nukan başta olmak üzere Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest ve Ahmed Ildız'a teklifler olduğu öğrenildi.

Özellikle Atınç için Kasımpaşa ve Kayserispor'un devrede olduğu bildirildi.

İkinci yarıda yedek kulübesinde oturan deneyimli stoperin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı.

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