Atınç Nukan'ın talibi çok

Süper Lig'de iskelet kadroyu koruyup kaliteli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe'de Atınç Nukan başta olmak üzere Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest ve Ahmed Ildız'a teklifler olduğu öğrenildi.



Özellikle Atınç için Kasımpaşa ve Kayserispor'un devrede olduğu bildirildi.



İkinci yarıda yedek kulübesinde oturan deneyimli stoperin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU