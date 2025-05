Atilla Kuduoğlu: 'Çeşme Maratonu unutulmaz bir deneyim yaşatacak'

Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş sloganı ile düzenlenecek Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs tarihlerinde koşulacak. Değişen parkuru ile katılımcıların beğenisini toplayan yarış, koşu tutkunlarını Çeşme'de ağırlayacak. Bu sene 3'üncüsü gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K'lık parkurlarda düzenlenecek.



Salomon'un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen yarışta sporcular, her adımda farklı bir deneyime kavuşacak. Her seviyeden koşucunun yer alacağı maratonda doğa ve tarihin içinden geçilerek finiş görülecek.



HEYECAN 3 AYRI PARKURDA YAŞANACAK



Organizasyonda 42K'lık (maraton) parkurda start, 11 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300 metrelik olan parkurda sporcular startın arından Çiftlik yönüne devam edecek Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek. Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek. 10K'lık parkurda ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak.



'KOŞU SPORUNA GÖNÜL VERENLERE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'



Organizasyonun bu sene 3'üncüsünün gerçekleşeceğini ifade eden Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, "Yarı maraton olarak başlayan ve bu sene 10K, 21K, 42K'lık parkurlarla maraton koşusu haline gelen yarış, Çeşme'nin eşsiz doğasıyla birlikte, katılımcılara unutulmaz bir koşu deneyimi yaşatacak. Fransa'nın Annecy şehrinde 1947'de kurulan Salomon, açık hava sporlarına olan tutkusu doğrultusunda faaliyet göstermeye başladı. Kış sporları alanındaki başarısının ardından, teknoloji yatırımlarıyla ürün gamını genişleterek koşu sporlarının da önde gelen markalarından biri oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koşu sporuna gönül verenlere desteğimizi her zaman sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. 10 yıldır faaliyet gösteren koşu grubumuzla, bir markanın sahip olduğu en uzun süreli ve istikrarlı koşu takımını oluşturduk. Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, farklı meslek gruplarından gelen koşu tutkunlarıyla her hafta sonu yaptığımız antrenmanlarla onların profesyonel yarışlarda başarılı olmasına destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.



'GÜÇLÜ BİR ETKİLEŞİM YARATACAĞINA İNANCIMIZ TAM'



Koşu sporuna verdikleri destek hakkında da konuşan Atilla Kuduoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Çeşme Maratonu'yla birlikte sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz ve 10'uncu yılımızı kutlayacağımız Cappadocia Ultra Trail ve bu sene 2'ncisi düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail ile patika ve yol koşusu alanlarında da yer almaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından, yaklaşık 80 ülkeden gelen koşucuları ülkemizde ağırlamak ve bunun spor turizmine kattığı değerle katkı sağlamak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu sene üçüncü kez düzenlenecek olan Çeşme Maratonu'nun, zamanla daha fazla insana ulaşarak turizm ve sporda güçlü bir etkileşim yaratacağına olan inancımız tam."