Atıcılıkta Yusuf Dikeç, havalı tabanca finalinde 6. oldu

Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli atıcı Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca finalini 6. sırada tamamladı.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde eleme ile final yarışmaları yapıldı.



Yusuf Dikeç, 581 puanla 4. sırayı elde ederek finale çıkmaya hak kazandı. Milli atıcı, finalde ise 198.1 puanla 6. sırada yer aldı.



Aynı kategoride mücadele elden milli sporculardan Buğra Selimzade 578 puanla 13, İsmail Keleş ise 569 puanla 47. sırada yer alarak elemeleri tamamladı.





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