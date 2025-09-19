19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-065'
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
1-1DA
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-1DA
19 Eylül
Lyon-Angers
0-051'
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Atiba Hutchinson'dan Sergen Yalçın için açıklama!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki ikinci Sergen Yalçın dönemini değerlendirdi.

19 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın "bir süreç içerisinde olduğunu ve birkaç sezondur toparlanma aşamasından geçtiğini" söyledi.

Hutchinson, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Padel organizasyonunun keyifli geçtiğini belirten Hutchinson, "Güzel taraflarından biri de aktif kalmamızı sağlıyor. Sosyalleşme anlamında da iyi oluyor. Çok eğlenceli. Burada birçok efsaneyle beraber olmak da güzel bir duygu." açıklamasını yaptı.


Deneyimli futbolcu, İstanbul'un kendisi için çok özel bir şehir olduğundan bahsederek, "Burada yaşamaya devam ediyorum. Ben ve ailem burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok güzel insanlarla tanıştık. İşin futbol tarafında muazzam deneyimler yaşadım. O sıcaklığı hep hissettik. Hem kültürel hem de sosyal ortam bana ve aileme çok iyi hissettirdi. Çocuklar da zaten burada doğdu. Burada büyüdüler ve Türkçe konuşuyorlar. Buraya aitler ve çok huzurlu hissediyorlar." dedi.

- "Sergen hocanın dönmüş olması çok önemli"

Atiba Hutchinson, Sergen Yalçın'ın tekrar Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilmesinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Takımın daha iyi göründüğünü dile getiren Kanadalı oyuncu,"Sergen hocanın dönmüş olması çok önemli. Şu anda takım daha iyi görünüyor. Sergen hoca daha önce takıma çok büyük başarılar kazandırdı. Takım şu an bir süreç içerisinde. Son birkaç sezondur toparlanma aşamasından geçiyor. Onlara destek vermek için her zaman burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hutchinson, "Bir sene daha Beşiktaş'ta oynamak ister miydin?" sorusu üzerine ise ayrılma zamanının geldiğini hissettiğini anlatarak "Son sezonda bazı şeyler daha ağır ve zor gelmeye başlamıştı. Taraftarların düşüncesi çok mutluluk verici. Bana hep çok büyük destek oldular ve takdir ettiler. Buna gerçekten minnettarım ama zamanı gelince bırakmakta fayda var." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.