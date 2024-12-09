UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Athletic Bilbao, maç öncesi yakaladığı formuyla dikkat çekiyor.
La Liga ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya 5 galibiyeti bulunan İspanyol temsilcisi, son yenilgisini ise 6 Ekim'de Girona deplasmanında aldı.
Girona maçının ardından çıktığı 11 maçta mağlubiyet yaşamayan Ernesto Valverde'nin ekibi, bu sürede 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
La Liga ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya 5 galibiyeti bulunan İspanyol temsilcisi, son yenilgisini ise 6 Ekim'de Girona deplasmanında aldı.
Girona maçının ardından çıktığı 11 maçta mağlubiyet yaşamayan Ernesto Valverde'nin ekibi, bu sürede 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.