Ataman: 'Hakemler provakasyondan etkilendi'

Ergin Ataman, Sırbistan'a 1 sayı farkla mağlup olduğumuz maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Basın toplantısında konuşan Ergin Ataman çok iyi mücadele ettiklerini ancak son topu kullanamama şanssızlığını yaşadıklarını belirterek, "İstanbul'daki olaylardan dolayı burada 2 gündür kötü günler geçirdik. Çok anlamlı bir galibiyet vermek için oyuncular çok güzel bir mücadele verdi ama spor bu, şanssızlık bir türlü yakamızı bırakmıyor. Son topta atamadık, son saniyede takımımızın en iyi oyuncusu 2'de 0 faul attı. 5'te 5 atmıştı daha önce. Son topu da kullanamadık. Maç boyunca muhteşem bir oyun ortaya koyduk" sözlerini kullandı.



"ONLARA 24, BİZE 17 FAUL"



Mücadelede Milli Takımımıza çalınan faul sayısına dikkat çeken Ataman, "Sırpların maç boyunca agresif bir oyun sergileyeceğini zaten bekliyorduk. Böylesine müthiş bir atmosferde böyle oynamalarını bekliyorduk. Buna rağmen bakıldığı zaman 24 faul attı onlar, biz 17 faul attık. Son 15 saniyesinde Kenan Sipahi'nin penetresinden sonra bir faul çalınmadı. Normal, bu tip atmosferlerde ama Eurobasketten beri devam eden hakem performansı sürekli devam ediyor" açıklamasını yaptı.



"GURUR DUYULACAK BİR MİLLİ TAKIM"



Türk halkının gurur duyacağı bir Milli Takım performansı izlettiklerine inandığını belirten deneyimli hoca, "Her türlü atmosfere rağmen oyuncularımızın ortaya koyduğu performansa rağmen sonuca üzüldük. Türk halkının bu Milli takımla gurur duyması gerektiğini düşünyorum. Çok değerli deneyimli Euroleague oyuncularını barındıran bir takıma karşı bu performansı göstermemiz takdir edilesi bir durum" diye konuştu.



"HAKEMLER ETKİLENDİ, BEREKET VERSİN"



Ataman hakemlerin Sırp taraftarının ve oyuncularının provakasyonuna hakemlerin de alet olduğunu belirttiği açıklamasını "Olmadı bir dahaki maça bakacağız, taraftar, Sırbistan'ın agresifliği, hakemlerin sürekli aleyhimize düdük çalması, maçın içinde benim hakemlere itiraz ettiğim sportmenlik dışı pozisyonunda ki yüzde 100 sportmenlik dışıydı o. Pesic'in o esnada benimle muhattap olması olacak iş değil. Buraya geldiğimizden beri, Misic olayından beri provakasyon var zaten takımımıza ve bana karşı. Hakemler de bundan etkilendi, maçı kazandılar. Bereket versin" sözleriyle noktaladı.





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