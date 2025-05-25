Ataman: 'F.Bahçeliler bana küfretti, Ali Koç engelledi'

25 Mayıs
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25 Mayıs
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0-155'
25 Mayıs
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25 Mayıs
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25 Mayıs
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0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
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1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
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25 Mayıs
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0-4
25 Mayıs
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25 Mayıs
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22:00
25 Mayıs
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21:45
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21:45
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21:45
25 Mayıs
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21:45
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21:45
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25 Mayıs
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1-1DA
25 Mayıs
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25 Mayıs
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3-0
25 Mayıs
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0-0DA
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
1-0DA
25 Mayıs
Granada-Castellon
1-0DA
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Sporting Gijon-Cartagena
0-145'
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0DA
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
1-1DA
25 Mayıs
Elche-Malaga
0-0DA
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Burgos CF-Levante
2-145'
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
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Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
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3-0
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AGF-Broendby IF
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Hamarkameratene-Molde
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Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
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Sarpsborg 08-Tromsoe
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Aasane-Ranheim
2-1
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San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
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22:00
25 Mayıs
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Vitoria-Santos FC
00:30
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1-0
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1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
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Ataman: "F.Bahçeliler bana küfretti, Ali Koç engelledi"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague yönetimine şikayetlerde bulundu.

calendar 25 Mayıs 2025 19:46
Ataman: 'F.Bahçeliler bana küfretti, Ali Koç engelledi'
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four'u dördüncü sırada bitirmelerinin ardından THY EuroLeague yönetimine bazı şikayetlerde bulundu.

Ergin Ataman, "EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık. Fenerbahçe maçından önce lobide 200'den fazla kişi bana ve anneme ağır küfürler etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederim, bu küfürlere engel olmaya çalıştı." ddi.

"OTELİN İÇİNDE BANA KÜFREDİYORLAR"

Türk başantrenör, "Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir?" ifadelerini kullandı.

Ataman, "Umarım EuroLeague bu yaşananlardan ders çıkarır ve daha ciddi önlemler alır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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