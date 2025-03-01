Atalanta, sahasında sessiz kaldı

İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Atalanta, sahasında Venezia ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atalanta, sahasında sessiz kaldı
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01 Mart 2025 18:54
İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Atalanta, Venezia'yı konuk etti.

Gewiss Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Gasperini'nin ekibi Atalanta, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Atalanta, alınan beraberliğin ardından puanını 55'e yükseltti. Venezia ise puanını 18 yaptı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Juventus deplasmanına gidecek. Venezia, Como'ya konuk olacak.
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