Atalanta, sahasında sessiz kaldı

İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Atalanta, Venezia'yı konuk etti.
Gewiss Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Gasperini'nin ekibi Atalanta, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Atalanta, alınan beraberliğin ardından puanını 55'e yükseltti. Venezia ise puanını 18 yaptı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Juventus deplasmanına gidecek. Venezia, Como'ya konuk olacak.
Gewiss Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Gasperini'nin ekibi Atalanta, bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Atalanta, alınan beraberliğin ardından puanını 55'e yükseltti. Venezia ise puanını 18 yaptı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Juventus deplasmanına gidecek. Venezia, Como'ya konuk olacak.