Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı

Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi Arda Güler'i takip ettiklerini belirterek, genç yıldızın takım için ideal bir oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
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26 Mart 2025 13:27
Son güncelleme 26 Mart 2025 13:29

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı. 

"Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği demeçte, Arda Güler'i iyi tanıdığını söyledi. 

Arda için "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." diyen Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." dedi. 

"Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu." şeklinde konuşan Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.

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