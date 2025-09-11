Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası hafta sonu Antalya'da yapılacak

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 13-14 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, bu hafta sonu İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği olan organizasyonda erkek sporcular, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks, kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Şampiyonaya büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 60'ı kadın 141 sporcu bireysel olarak katılacak.