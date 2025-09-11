Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası hafta sonu Antalya'da yapılacak

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 13-14 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek ve dünya şampiyonası seçmesi niteliği taşıyacak.

calendar 11 Eylül 2025 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası hafta sonu Antalya'da yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 13-14 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.
 
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, bu hafta sonu İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek.
 
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme niteliği olan organizasyonda erkek sporcular, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks, kadın sporcular ise asimetrik paralel, atlama masası, denge ve yer aletinde Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek.
 
Şampiyonaya büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 60'ı kadın 141 sporcu bireysel olarak katılacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.