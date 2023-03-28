Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 65 ülkeden 248 sporcu yarışacak

Antalya'da 29 Mart Çarşamba günü başlayacak 2. Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 65 ülkeden 248 sporcu mücadele edecek.

Antalya Cimnastik Salonu'nda düzenlenen 2. FIG Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası yarın başlayacak. 65 ülkeden 248 sporcunun katılacağı şampiyonada, Türkiye'yi erkeklerde Volkan Arda Hamarat, Altan Doğan, Alperen Ege Avcı, Ahmet Burak Ekici, kadınlarda Beren Bay, Feyza Selen Gürener, Naz Aktürk, Zeynep Kurtuluş temsil edecek. Şampiyona, pazar günü sona erecek.

Şampiyonanın tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve FIG Asbaşkanı Suat Çelen, "Gençler dünya şampiyonasının ikincisi yapılıyor. Şampiyona çok önemli. İlki Macaristan'da yapıldı. İkincisine ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Cimnastik son yıllarda Türkiye'de gelişti. Avrupa, dünya ve olimpiyatta madalya alıyoruz ve başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Antalya'yı dünya cimnastik merkezi haline getirmek istiyoruz. Yarışmayla tüm ülkelerin yeni yapılan salonu görmelerini sağladık" diye konuştu.

FIG Başkanı Morinari Watanabe, "Çok güzel yarışma organize etmeyi hedefliyoruz. Yüksek katılım için teşekkür ederim. Cimnastik ailesi olarak deprem felaketini dünyaya unutturmamayı istiyoruz. Türkiye ve Suriye için sporcular bandaj takacak. Farkındalık yaratarak destek olmak istiyoruz" dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise sporun başkenti olarak adlandırılan Antalya'da cimnastik şampiyonasına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Artistik Cimnastik Erkek Sporcu Temsilcisi Aljaz Pegan da genç sporcuların başarısı için şampiyonanın önemini anlattı.

Kadın Milli Takım Antrenörü Fatma Ünal, şampiyonanın Antalya'da düzenlenmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Milli sporcu Beren Bay, "Ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. 1 haftalık kampımız çok güzel geçti. Şampiyonada başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Milli Takım Antrenörü Özgür Şanlı, yarışmaya çok iyi hazırlandıklarını anlattı. Milli sporcu Ahmet Burak Ekici ise şampiyonada ev sahibi olma ve seyirci avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi istediklerini belirtti.